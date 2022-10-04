"Нафтогаз" планує закрити своє найстаріше підземне сховище газу — Finance.ua

"Нафтогаз" планує закрити своє найстаріше підземне сховище газу Вчора 05:40 — Енергетика

"Нафтогаз" планує закрити своє найстаріше підземне сховище газу

Оператор підземних сховищ газу «Укртрансгаз», який входить у НАК «Нафтогаз України», має намір ліквідувати або змінити призначення найменшого зі своїх сховищ.

Про це повідомляє з посиланням на головного інженера «Укртрансгазу» Романа Кохтюка портал «Енергореформа».

«Ми розробляємо геолого-економічне обгрунтування, згідно з яким буде вирішено, що далі з ним робити. Є кілька варіантів. Один з них — ліквідовувати. Інший — ввести в режим видобування як родовище. Є залишкові запаси, але їх вартість з видобутку може бути надзвичайно високою, це все й покаже ГЕО», — розповів він.

За словами Кохтюка, також є варіант використовувати це сховище у майбутньому для закачки вуглекислого газу. При цьому інженер вказав, що виведення із системи газосховищ цього об’єкта не позначиться на можливостях зберігання газу Україною, оскільки обсяг сховища становить менше 1% від їхнього загального обсягу.

Він пояснив, що це найстаріше і експериментальне ПСГ, створене ще на початку 1970-х років. Воно формувалося у водоносних пластах, і його експлуатація в порівнянні з іншими сховищами є набагато дорожчою, не приносячи компанії жодної економічної вигоди. Наразі поступово здійснюється відбір газу з цього сховища.

Разом з тим представник «Укртрансгазу» підкреслив, що Україна досі не мала досвіду виведення ПСГ з експлуатації, отже це буде нова і кропітка робота для компанії.

Зазначимо, що на сьогодні УТГ експлуатує 11 ПСГ, з яких одне розташоване на окупованій після 24 лютого території Луганської області. Два з ПСГ створені на базі водоносних структур, а решта — на базі виснажених газових родовищ.

Загальна активна місткість газових сховищ становить 30,95 мільярда кубометрів, зокрема більше половини (17,05 мільярда кубометрів) припадає на Більче-Волицько-Угерське сховище.

Найменшим та найстарішим сховищем є Олишівське в Чернігівській області ємністю 310 мільйонів кубометрів. Нагадаємо, що його наземний комплекс був обстріляний російськими окупаційними військами 14 березня. Повідомлялося, що внаслідок цього було пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.