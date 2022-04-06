Нафтогаз отримає кредит на відновлення інфраструктури — Finance.ua

Нафтогаз отримає кредит на відновлення інфраструктури

Вчора 11:29 — Казна та Політика

Нафтогаз отримає кредит на відновлення інфраструктури

Ощадбанк виділить НАК «Нафтогаз України» кредит на 4,5 млрд грн для відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок бойових дій.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Значних пошкоджень зазнала критична інфраструктура, зокрема газопроводи, лінії електропередач, водопостачання. „Нафтогаз“ допоможе профінансувати відновлення такої інфраструктури. Через „Ощадбанк“ компанії буде надано кредит на 4,5 млрд грн», — наголосив голова уряду.

Шмигаль додав, що ці гроші також дозволять Нафтогазу закупити газ, забезпечувати його подальший видобуток, сплачувати податки та дивіденди до бюджету.

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