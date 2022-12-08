"Нафтогаз" оцінив втрати у видобутку газу внаслідок обстрілів росіян у $700 мільйонів — Finance.ua
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"Нафтогаз" оцінив втрати у видобутку газу внаслідок обстрілів росіян у $700 мільйонів

Енергетика
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"Нафтогаз" оцінив втрати у видобутку газу внаслідок обстрілів росіян у $700 мільйонів
"Нафтогаз" оцінив втрати у видобутку газу внаслідок обстрілів росіян у $700 мільйонів
У НАК «Нафтогаз України» оцінюють втрати у виробництві природного газу через російські обстріли у листопаді газодобувних об’єктів групи в 700 млн доларів.
Про це це заявив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов під час організованої ЄБРР дискусії зі стабілізації та відновлення України, пише «Інтерфакс-Україна».
За словами Чернишова, фахівці компанії працюють над усуненням пошкоджень інфраструктури.
Відновити обсяги втраченого виробництва газу планують до кінця грудня цього року.
Україна оцінює необхідність додаткового імпорту протягом поточного опалювального сезону в близько 2,6 млрд куб. м газу, який може знадобитися для виробництва електроенергії й тепла, додав голова «Нафтогазу».
«Очікуваний обсяг додаткового імпорту оцінюється в 2,6 млрд куб. м, необхідних для виробництва електроенергії. Але це може бути не остаточна кількість через те, що ракетні атаки (на енергетичну інфраструктуру. — Ред.) продовжуються», — зазначив він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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