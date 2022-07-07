"Нафтогаз" не зможе власними силами обслужити 12 мільйонів споживачів газу – експерт — Finance.ua
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"Нафтогаз" не зможе власними силами обслужити 12 мільйонів споживачів газу – експерт

Енергетика
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Нормальне проходження опалювального сезону може опинитися під загрозою зриву. Причина — неможливість ДК «Нафтогаз» власними силами обслужити 12 мільйонів споживачів газу.
Про це повідомляє голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко у Facebook.
За його словами, менеджери «Нафтогазу» перебувають зараз у пошуку підрядників для обслуговування 12 мільйонів споживачів газу, яких йому навесні передав Кабінет Міністрів. Зараз же багатьом споживачам просто нема до кого звертатися.
«Якщо вони не знайдуть посередника, доведеться будувати нову інфраструктуру. Гроші на це закладуть в ціну газу або попросять знову у держави», — зазначив експерт.
Водночас, додає Попенко, споживачі газу не розуміють, кому ставити запитання щодо ціни, оплати, боргів, підключення і т.д., і чому не можна було автоматично переказати залишки на рахунках клієнтів.
«Кому пощастить — додзвонюється у контакт-центр „Нафтогазу“. Якщо не додзвонився — альтернатив небагато — 13 центрів підключення клієнтів по всій країні», — резюмував він.
Нагадаємо, з 1 червня споживачі газу були автоматично переведені на «постачальника останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує НАК «Нафтогаз України».
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За матеріалами:
УНІАН
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