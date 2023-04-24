"Нафтогаз" хоче залучити ExxonMobil, Halliburton та Chevron, аби наростити видобуток газу — Finance.ua

"Нафтогаз" хоче залучити ExxonMobil, Halliburton та Chevron, аби наростити видобуток газу Сьогодні 11:34

Державний «Нафтогаз» провів переговори з великими американськими нафтовими групами ExxonMobil, Halliburton та Chevron щодо енергетичних проєктів, передусім з видобутку газу, в Україні.

Про це очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов розповів Financial Times.

Переговори з великими американськими гравцями на ринку викопного палива є частиною стратегії зі збільшення видобутку газу, який, на думку українських посадовців, може допомогти замінити російські поставки до Європи в найближчі роки.

Чернишов розповів, що останніми днями провів зустрічі у Вашингтоні з представниками Halliburton та ExxonMobil. За його словами, в січні він зустрічався з керівництвом Chevron.

«Ми розуміємо, що приватним компаніям досить важко працювати під час війни», — сказав він. «Ми працюємо над страховими механізмами, щоб захистити їхній капітал. Напевно, це займе деякий час. Але ми не чекаємо — ми йдемо вперед».

Чернишов зазначив, що останніми днями він також зустрівся з посадовцями Білого дому, членами Конґресу та сенаторами, намагаючись заручитися більшою політичною підтримкою для американських інвестицій в енергетичний сектор України.

Україна давно наголошує на перспективах збільшення видобутку сланцевого газу та нетрадиційних джерел енергії в Харківській, Полтавській та Закарпатській областях. «Нафтогаз» заявив, що сподівається скористатися американським досвідом у бурінні сланцевих свердловин на суші, який зробив США найбільшим у світі виробником нафти і газу.

«Нафтогаз» сподівається незабаром підписати контракт з Halliburton, який допоможе збільшити видобуток до 13,5 млрд кубометрів цього року, що приблизно на 1 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році. Чернишов сказав, що важко взяти на себе зобов’язання щодо довгострокових цілей видобутку, поки не закінчиться війна.

«Це дуже багато. І для того, щоб досягти цього, нам може знадобитися серйозне розширення сервісу та технологічні драйвери, які Halliburton здатна забезпечити», — сказав Чернишов. «Ми хочемо, щоб вони значно розширили [свою присутність]».

Переговори з Exxon і Chevron, компаніями, які наразі не працюють в Україні, перебувають на ранній стадії, і для того, щоб досягти результатів, знадобиться більше часу. «Нафтогаз» заявиляє, що він відкритий до різноманітних домовленостей.

«Ми можемо займатися спільним видобутком газу разом, угода про розподіл продукції (УРП) — вони можуть мати ліцензію і видобувати самостійно, ми будемо раді», — додав Чернишов.

Економічна Правда За матеріалами:

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