Нафта зростає на тлі оптимістичного прогнозу щодо попиту — Finance.ua
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Нафта зростає на тлі оптимістичного прогнозу щодо попиту

Енергетика
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Ціни на нафту зросли на тлі оптимістичних прогнозів світового попиту від Управління енергетичної інформації США і ОПЕК, підкріплених галузевими даними, що свідчать про те, що запаси сирої нафти в США впали більше, ніж очікувалося минулого тижня.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 37 центів, або на 0,45%, до 82,29 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 46 центів, або на 0,6%, до 78,36 долара.
EIA підвищило прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік до 1,10 млн барелів на добу з попередньої оцінки в 900 000 барелів на добу, в той час як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) зберегла свій прогноз на 2024 рік щодо відносно сильного зростання світового попиту на нафту, посилаючись на очікування щодо подорожей і туризму в другому півріччі.
Минулого тижня ціни знизилися більш ніж на 2% після того, як ОПЕК та її союзники заявили, що поетапно припинять скорочення видобутку, починаючи з жовтня.
«Сира нафта зросла, оскільки ОПЕК зберегла свої прогнози щодо посилення попиту», — зазначають аналітики ANZ, додаючи, що попит на нафту, ймовірно, буде стимулюватися Китаєм та іншими країнами з економікою, що розвивається.
«Незважаючи на те, що минулого тижня ОПЕК оголосила, що почне поетапне скорочення деяких добровільних скорочень пізніше цього року, її прогнози свідчать про те, що це буде легко сприйнято ринком».
За матеріалами:
Економічна Правда
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