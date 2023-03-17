Нафта зростає на сподіваннях щодо попиту, оскільки побоювання по банківській кризі вщухають — Finance.ua

Нафта зростає на сподіваннях щодо попиту, оскільки побоювання по банківській кризі вщухають Сьогодні 20:38 — Енергетика

Ціни на нафту зміцнились в п’ятницю після зустрічі між Саудівською Аравією і РФ, яка заспокоїла ринки на тлі очікувань високого попиту з боку Китаю, але були на шляху до найбільшого тижневого падіння з грудня, оскільки банківська криза потрясла світові фінансові та нафтові ринки.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 30 центів до 75 доларів за барель до 07:04 за Гринвічем, перервавши триденне падіння і встановившись на 1,4% вище в четвер.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 21 цент до 68,53 долара за барель після закриття на 1,1% вище на попередній сесії.

Цього тижня обидва контракти досягли найнижчого рівня більш ніж за рік і, ймовірно, продемонструють найбільше тижневе падіння з грудня — близько 10%.

Причини зміни цін

Нафта та інші світові активи були підірвані на цьому тижні крахом банків SVB і Signature Bank, а також проблемами в Credit Suisse і First Republic Bank, що змусило уряди США і Швейцарії вжити заходів для надання підтримки.

«Попит на нафту переоцінюється, але ми не бачимо значних змін у фундаментальних показниках і схильні перечекати волатильність фінансового сектору, зберігаючи наші цінові прогнози незмінними, оскільки ми чекаємо на оновлення інформації про можливі політичні дії в найближчі тижні», — зазначають аналітики JPMorgan, посилаючись на зустріч ОПЕК+ і Вашингтон, який, найімовірніше, почне поповнювати стратегічні запаси.

Консультативний комітет ОПЕК+ зустрінеться 3 квітня.

Подальше зниження цін може підштовхнути ОПЕК+ до скорочення поставок, щоб запобігти прогнозованому зростанню запасів у другому кварталі, йдеться в записці аналітиків Національного банку Австралії.

Ціна WTI впала нижче 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 року, що може підштовхнути уряд США почати поповнювати свій Стратегічний нафтовий резерв, який знаходиться на рекордно низькому рівні, і стимулювати попит.

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