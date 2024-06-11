Нафта впала в очікуванні інфляційних даних США та Китаю, а також рішення ФРС — Finance.ua

Нафта впала в очікуванні інфляційних даних США та Китаю, а також рішення ФРС Сьогодні 13:37 — Енергетика

Ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори чекали на ключові дані по індексу споживчих цін в США і Китаї, а також на результати засідання Федеральної резервної системи, щоб отримати більш чітке уявлення про те, куди рухається інфляція і як це вплине на попит на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або на 0,16%, до $81,50 за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 7 центів, або на 0,04%, до $77,67.

У понеділок ціни зросли приблизно на 3% до тижневого максимуму, підтримувані очікуваннями, що сезон літніх відпусток збільшить попит на паливо цього літа, але, на думку деяких аналітиків, це зростання буде нетривалим, оскільки перспектива підвищення процентних ставок зберігається.

На середу, 12 червня, запланована публікація даних по індексу споживчих цін в США за травень і завершення дводенного засідання ФРС.

«Для більш стійкого відновлення цін на нафту може знадобитися більше впевненості в тому, що вони зможуть піднятися вище рівня 83,00 доларів США, враховуючи, що загальна тенденція цін на нафту все ще залишається низхідною з серією більш високих максимумів з квітня», — сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг (Yeap Jun Rong).

Трейдери також були обережними напередодні публікації макроекономічних даних з Китаю в середу.

«Потенційним негативним макрофактором для цін на нафту будуть дані по інфляції в Китаї, які вийдуть завтра», — сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

Економічна Правда За матеріалами:

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