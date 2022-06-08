Нафта продовжує дорожчати: які фактори впливають на ціни — Finance.ua
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Нафта продовжує дорожчати: які фактори впливають на ціни

Вчора 11:43Енергетика
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Ціни на нафту зросли в середу, 8 червня, оскільки світові запаси сирої нафти і нафтопродуктів скорочуються. Очікування сталого попиту в майбутньому автомобільному сезоні також надали підтримку цінам.
Серпневі ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2%, до 120,79 доларів за барель після закриття у вівторок на найвищому рівні з 31 травня. Американська нафта сорту WTI з поставкою в липні подорожчала ан 0,3% до 119,75 долара за барель, після досягнення найвищого значення з 8 березня на попередній сесії.
«Очікується, що ринок нафти залишиться напруженим, оскільки пропозиція свідчить про низькі запаси. Запаси сирої нафти, ймовірно, будуть скорочуватися в міру того, як розгорається автомобільний сезон і відпустки», — відзначає аналітик OANDA Едвард Мойя.
Однак дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти і нафтопродуктів в США зросли минулого тижня.
Світовий банк 7 червня знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік майже на третину — до 2,9%, попередивши, що вторгнення росії в Україну посилило збиток від пандемії COVID-19 і що багато країн зараз зіткнулися з рецесією.
Тим часом світові запаси сирої нафти і нафтопродуктів залишаються обмеженими, в результаті чого маржа дизельного палива азіатських нафтопереробників досягає рекордного рівня, оскільки західні санкції перешкоджають експорту з росії, що є основним виробником.
Генеральний директор глобальної компанії з торгівлі сировинними товарами Trafigura заявив, що ціни на нафту незабаром можуть досягти 150 доларів за барель і піднятися вище в цьому році, а до кінця року попит, ймовірно, впаде.
Більшість нафтопереробних заводів у всьому світі вже майже вичерпали свої можливості, щоб задовольнити зростаючий попит при відновленні після пандемії і заповнити втрачені російські поставки.
За оцінками аналітиків JP Morgan, росія скоротила експорт нафтопродуктів приблизно на 500-700 тисяч барелів на день, тому що зараз їй важче продавати паливо, ніж нафту.
За матеріалами: РБК-Україна
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