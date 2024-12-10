Нафта подешевшала на тлі зменшення ризиків поширення конфлікту на Близькому Сході — Finance.ua

Нафта подешевшала на тлі зменшення ризиків поширення конфлікту на Близькому Сході Вчора 20:22 — Енергетика

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 10 грудня, на тлі зменшення занепокоєння стосовно наслідків повалення сирійського президента Башара Асада, однак зниження було обмежено позитивними очікуваннями щодо економіки Китаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters

Ціни на нафту Brent знизилися на 32 центи, або приблизно на 0,4%, до 71,82 долара за барель. Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate США подешевшали на 37 центів, або на 0,5%, до 68 доларів США. У понеділок обидва контрольні показники піднялися більш як на 1%.

«Напруженість на Близькому Сході, здається, стримана, що спонукало учасників ринку оцінити потенційно низькі ризики ширшого регіонального поширення, що призведе до значних перебоїв у постачанні нафти», — сказав ринковий стратег IG Йеп Джун Ронг.

Сирійські повстанці працюють над формуванням уряду, відновленням порядку після повалення Асада, а банки країни та нафтовий сектор планували відновити роботу у вівторок.

Хоча сама Сирія не є великим виробником нафти, однак вона має стратегічне розташування, і зміна режиму може посилити регіональну нестабільність.

Передача влади відбулася після 13 років громадянської війни та поклала кінець більш як 50-річному жорстокому правлінню родини Асада.

Ринок також зосереджений на ймовірності зниження ставки Федеральною резервною системою США наступного тижня, що може підвищити попит на нафту в найбільшій економіці світу.

Очікується, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів на завершення свого засідання 17−18 грудня.

«Цього року нафтові ринки більше залежали від попиту, ніж від пропозиції, і в результаті інвестори не наважуються займати спекулятивні позиції щодо нафти напередодні ключових політичних рішень ФРС», — сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Зниження було обмежено позитивними очікуваннями щодо економіки Китаю після повідомлень, що наступного року Китай запровадить «відповідно м’яку» монетарну політику — перше пом’якшення своєї позиції приблизно за 14 років, щоб стимулювати економічне зростання в найбільшому світовому імпортері нафти.

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