Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів бензину в США — Finance.ua

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Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів бензину в США

Енергетика
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Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів бензину в США
Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів бензину в США
Ціни на нафту знизилися в четвер, 28 листопада, після збільшення запасів бензину в США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Ціни на нафту Brent знизилися на 14 центів, або 0,2%, до 72,69 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate також подешевшали на 14 центів, або 0,2%, до 68,58 долара за барель.
Очікується, що торгівля буде невеликою через свято Дня подяки в США, яке починається з четверга.
Ціна нафти, ймовірно, збереже свою короткострокову ведмежу динаміку, оскільки ризики перебоїв у постачанні на Близькому Сході зникають і пов’язані з вищими, ніж очікувалося, запасами бензину в США, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
Запаси бензину в США зросли на 3,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 22 листопада, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США (EIA).
Уповільнення зростання попиту на пальне серед найбільших споживачів, Сполучених Штатів і Китаю, сильно вплинуло на ціни на нафту цього року, хоча скорочення поставок з боку ОПЕК+, яка об’єднує Організацію країн-експортерів нафти, обмежило втрати.
За матеріалами:
Укрінформ
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