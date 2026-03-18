Нафта дешевшає на тлі новин з Іраку, але залишається вище $100 Сьогодні 10:09

Видобування нафти

У середу ціни на нафту знизилися більш ніж на 2 долари за барель, частково нівелювавши різке зростання попереднього дня. Ринок відреагував на повідомлення про те, що уряд Іраку та курдська влада домовилися відновити експорт нафти через турецький порт Джейхан. Це дещо зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні з Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Водночас відсутність ознак деескалації іранського конфлікту, який суттєво вплинув на експорт нафти з регіону, продовжує підтримувати високі ціни. Протягом чотирьох попередніх сесій ф’ючерси на Brent трималися вище 100 доларів за барель.

Динаміка котирувань

Після зростання більш ніж на 3% у вівторок ф’ючерси на нафту Brent у середу подешевшали на 2,26 долара (2,19%) — до 101,16 долара за барель станом на 04:29 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate знизилася на 2,99 долара (3,11%) — до 93,22 долара за барель.

Відновлення експорту з Джейхана

Міністр нафти Іраку Хаян Абдель-Гані повідомив, що відновлення потоків нафти через Джейхан очікується о 07:00 за Гринвічем у середу.

За словами двох представників галузі, минулого тижня Ірак планував транспортувати через порт щонайменше 100 тис. барелів нафти на добу.

Старший аналітик LSEG Ань Фам зазначив, що ця новина позитивно вплинула на ринок: додаткові обсяги сировини знижують ціновий тиск.

Водночас він наголосив, що ситуація залишається напруженою: ціни утримуються біля рівня 100 доларів за барель, а криза навколо Ормузької протоки не демонструє ознак завершення.

Вплив конфлікту навколо Ірану

Видобуток нафти на ключових південних родовищах Іраку, які забезпечують основний експорт, скоротився на 70% — до 1,3 мільйона барелів на добу. Про це повідомляли джерела 8 березня.

Причиною стало фактичне блокування Ормузької протоки внаслідок іранського конфлікту. Через цей маршрут проходить близько 20% світових поставок нафти.

Дані щодо запасів нафти у США

За інформацією ринкових джерел із посиланням на дані API, запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 13 березня, зросли на 6,56 мільйона барелів.

Водночас опитування Reuters показало, що аналітики очікували значно меншого зростання — приблизно на 380 тис. барелів за той самий період.

