Нафта дешевшає, готуючись до найбільшого місячного падіння за три роки — Finance.ua

Нафта дешевшає, готуючись до найбільшого місячного падіння за три роки Сьогодні 19:29

Ціни на нафту продовжили зниження в середу і були спрямовані на найбільше падіння у місячному вимірі за більш ніж три роки, на тлі того, як глобальна торгова війна підірвала перспективи попиту на пальне, тоді як побоювання щодо зростання пропозиції також чинили тиск, повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 72 центи, або 1,12%, до $63,53 за барель до 04:04 за Гринвічем (07:04 за Києвом). Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 70 центів, або на 1,16%, до $59,71 за барель.

Brent та WTI втратили 15% та 16% відповідно з початку цього місяця, що стало найбільшим падінням у відсотках з листопада 2021 року.

Обидві еталонні марки впали в ціні після того, як президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про введення мит на весь імпорт США. Потім вони ще більше впали до чотирирічних мінімумів, оскільки Китай відповів власним митом на імпорт з США, розпалюючи торгову війну між двома найбільшими країнами-споживачами нафти.

За даними опитування Reuters, мита Трампа на імпорт у США уможливили сповзання світової економіки в рецесію цього року.

Виробнича активність Китаю скоротилася найшвидшими темпами за 16 місяців у квітні, показало дослідження у середу.

Побоювання з приводу попиту на тлі торгової війни вплинули на настрої інвесторів, сказав старший стратег із сировинних товарів банку ANZ Деніел Хайнс. «Також є побоювання, що недавнє зміцнення економічних даних США було лише тимчасовим через накопичення запасів перед митами, які тепер, схоже, слабшають», — додав він.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.