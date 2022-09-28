Нафта дешевшає через зростання долара до нового максимуму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафта дешевшає через зростання долара до нового максимуму

Енергетика
324
Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у середу, 28 вересня, під тиском долара, що зміцнюється, і нарощування запасів нафти, які компенсували підтримку скорочення видобутку в США, спричиненого ураганом «Ян».
Про це повідомляє Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,3%, до $85,19 за барель, у той час як ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,3%, до $77,51 за барель.
Долар досяг нового піку за два десятиліття до кошика валют на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій. Сильний долар знижує попит на нафту, роблячи її дорожчою для покупців, які використовують інші валюти.
Goldman Sachs знизив свій прогноз цін на нафту на 2023 рік через очікування слабкішого попиту та зміцнення долара США, але заявив, що розчарування в глобальній пропозиції тільки зміцнило його довгостроковий прогноз зростання.
Виробники почали повертати робітників на морські нафтові платформи після припинення видобутку напередодні урагану «Ян», який у вівторок обрушився на Мексиканську затоку США і, за прогнозами, стане небезпечним штормом категорії 4 над теплими водами затоки.
Близько 190 тисяч барелів видобутку нафти на день або 11% від загального обсягу видобутку в Мексиканській затоці було втрачено.
Виробники втратили 184 мільйони кубічних футів природного газу або майже 9% добового видобутку. За даними BSEE, персонал був евакуйований з 14 виробничих платформ та бурових установок.
«Ян» став першим ураганом цього року, який порушив видобуток нафти і газу в Мексиканській затоці США, де виробляється близько 15% сирої нафти в США та 5% природного газу.
Нагадаємо, минулого тижня ціни на нафту Brent впали нижче за 90 доларів. Світові акції 23 вересня досягли дворічного мінімуму, а індекс долара досяг найвищого рівня за два десятиліття, що чинило знижувальний тиск на нафту.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.