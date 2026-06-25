Нафта дешевшає, але АЗС мовчать. Що буде з цінами на заправках та в супермаркетах? Сьогодні 10:44 — Особисті фінанси

Нафта дешевшає, але АЗС мовчать. Що буде з цінами на заправках та в супермаркетах?

Якщо ви заправляєте машину, купуєте продукти в магазині чи маєте якісь заощадження — ця новина стосується саме вас. Минулими вихідними у Швейцарії відбулися перемовини між США та Іраном, і вже у понеділок ціни на нафту на світових ринках почали змінюватися.

У цьому відео розберемось , чого тепер чекати від цін на пальне. І як вони можуть вплинути на ваші заощадження.

Цього понеділка нафта марки Brent — це один з головних світових сортів, на який орієнтуються майже всі ціни на пальне, — почала дешевшати. Сталося це після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії.

Тегеран заявив, що домігся послаблень для експорту нафти та нафтохімічної продукції. Це послабило побоювання щодо дефіциту сировини на світовому ринку — а коли ринок менше боїться нестачі, ціна на нафту, як правило, йде вниз. Тож конкретні цифри такі: нафта Brent подешевшала на 1,19 долара, або на 1,48% — до 79,38 дол. за барель.

Цікаво, що на початку торгів ситуація була зовсім іншою: котирування зростали, і ціна доходила до 82,30 дол. за барель. Це сталося на тлі напруженого старту переговорів — президент США Дональд Трамп пригрозив відновити війну проти Ірану, а Тегеран зі свого боку заявив про повторне закриття Ормузької протоки. Тобто ринок спочатку понервував, а вже потім, коли стало зрозуміло, що сторони знайшли спільну мову, ціна почала знижуватись.

Подібна динаміка спостерігалась і на іншому важливому сорті нафти — американському West Texas Intermediate. Ф’ючерси на нього — це, простими словами, договори на купівлю чи продаж нафти в майбутньому за заздалегідь обумовленою ціною — торгуватися на рівні 76,73 дол. за барель. А більш активний серпневий контракт подешевшав на 21 цент, до 75,64 дол. за барель.

За словами засновниці індійської фінансово-аналітичної компанії Суганди Сачдеви, основна причина зниження цін — це покращення перспектив дипломатичного прориву між Вашингтоном і Тегераном, що знову відроджує надії на пом’якшення санкцій проти Ірану.

Однак експерти попереджають вже зараз, що про стабільність говорити зарано. Тож зараз поясню, чому поки що не слід поспішати з висновками. Аналітики наголошують, що ризики нової ескалації залишаються високими.

Ще перед початком переговорів кількість суден, які проходили через Ормузьку протоку — а це один з найважливіших морських шляхів для транспортування нафти у світі, — різко скоротилася. Сталося це після того, як Іран оголосив про повторне закриття цього водного шляху, звинувативши Ізраїль і США у порушенні умов тимчасової мирної угоди.

А поки весь світ стежив за переговорами в Швейцарії, інші виробники не сиділи на місці. ОАЕ, Кувейт та Ірак протягом останнього тижня вже запропонували своїм клієнтам додаткові обсяги нафти. Заступник міністра нафти Іраку з питань видобутку заявив, що країна планує поступово відновити виробництво до рівня 4,2−4,3 мільйона барелів на добу.

Найголовніше питання

Що з усього цього випливає для ціни на бензин і дизель на заправці? Тут важливо розуміти один принцип: ціна на світову нафту й ціна на пальне у вас на заправці — це не одне й те саме, і пов’язані вони не миттєво. Коли дешевшає Brent чи WTI, це зазвичай з певною затримкою відображається і на роздрібних цінах.

Але кінцева ціна на заправці залежить ще й від курсу валют, податків та акцизів, вартості транспортування нафтопродуктів до конкретного ринку і навіть від маржі самих заправок.

Більше деталей дивіться у відео:

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