Надходження єдиного внеску у І кварталі зросли до 148 млрд грн — Finance.ua
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Надходження єдиного внеску у І кварталі зросли до 148 млрд грн

Казна та Політика
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Надходження єдиного внеску у І кварталі зросли до 148 млрд грн
Надходження єдиного внеску у І кварталі зросли до 148 млрд грн
У січні — березні 2025 року надходження єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування склали 148 млрд грн.
Передає пресслужба Державної податкової служби України.
Порівняно з відповідним періодом минулого року фонди соціального страхування цьогоріч отримали на 24,7% (29,3 млрд грн) більше. За січень — березень 2024 року було сплачено 118,7 млрд грн єдиного внеску.
Єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Єдиний внесок — основне джерело наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо.
Мінімальний страховий внесок для ФОПів — 1 760 грн (22% х 8 000 грн).
За матеріалами:
Banker.ua
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