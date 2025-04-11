Надходження єдиного внеску у І кварталі зросли до 148 млрд грн — Finance.ua

Надходження єдиного внеску у І кварталі зросли до 148 млрд грн Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Надходження єдиного внеску у І кварталі зросли до 148 млрд грн

У січні — березні 2025 року надходження єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування склали 148 млрд грн.

Передає пресслужба Державної податкової служби України.

Порівняно з відповідним періодом минулого року фонди соціального страхування цьогоріч отримали на 24,7% (29,3 млрд грн) більше. За січень — березень 2024 року було сплачено 118,7 млрд грн єдиного внеску.

Єдиний внесок автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Єдиний внесок — основне джерело наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо.

Мінімальний страховий внесок для ФОПів — 1 760 грн (22% х 8 000 грн).

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