Надходження від військового збору зросли майже у чотири рази — Finance.ua

Надходження від військового збору зросли майже у чотири рази

З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Серед лідерів у сплаті:

Київ — 29,2 млрд грн (32,6% сплаченого збору);

Дніпропетровська область — 10,2 млрд грн (11,4%);

Львівська область — 6,9 млрд грн (7,7%);

Харківська область — 5,7 млрд гривень (6,4%).

У Податковій зазначили, зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та сумлінна і своєчасна сплата збору платниками.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі.

Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:

оплата навчання,

страхування та пенсійні внески,

сплата відсотків за іпотекою.

