Надходження від військового збору зросли майже у чотири рази — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Надходження від військового збору зросли майже у чотири рази

Казна та Політика
30
Надходження від військового збору зросли майже у чотири рази
Надходження від військового збору зросли майже у чотири рази
З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
Серед лідерів у сплаті:
  • Київ — 29,2 млрд грн (32,6% сплаченого збору);
  • Дніпропетровська область — 10,2 млрд грн (11,4%);
  • Львівська область — 6,9 млрд грн (7,7%);
  • Харківська область — 5,7 млрд гривень (6,4%).
У Податковій зазначили, зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та сумлінна і своєчасна сплата збору платниками.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року понад 74 тисячі українців скористались правом на податкову знижку. Торік їх кількість була меншою на 1,5 тисячі.
Найчастіше українці подають декларації для отримання податкової знижки за такими витратами:
  • оплата навчання,
  • страхування та пенсійні внески,
  • сплата відсотків за іпотекою.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems