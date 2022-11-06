Надходження від «податку на Google» в Україні наближаються до $90 млн: хто сплачує найбільше — Finance.ua
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Надходження від «податку на Google» в Україні наближаються до $90 млн: хто сплачує найбільше

Казна та Політика
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Надходження від «податку на Google» в Україні наближаються до $90 млн: хто сплачує найбільше
Надходження від «податку на Google» в Україні наближаються до $90 млн: хто сплачує найбільше
Кількість нерезидентів, які надають електронні послуги в Україні та зареєстровані платниками податку на додану вартість, протягом 2022 року збільшилась до 80.
Кампанія декларування за ІІІ квартал триватиме до 9 листопада включно, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
З початку року нерезиденти сплатили ПДВ у розмірі $53,4 млн та €33,7 млн. З огляду на нещодавнє досягнення паритету євро з доларом, загальна сума становить близько $87 млн.
Найбільші суми переказали технологічний гігант Apple, провайдер медійних послуг Netflix та компанія Taxamo Checkout. Усі вони вже перерахували гроші до вересня включно. Які саме суми — не уточнюється.
Нагадаємо, закон про податки за постачання нерезидентами електронних послуг, який ще відомий як закон про «податок на Google», набрав чинності 2 липня 2021 року. Тепер міжнародні компанії, які працюють в інформаційному просторі України, мають сплачувати податки.
У травні Гетманцев писав, що завдяки «податку на Google» до бюджету надійшли перші кошти у розмірі $305 тис.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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