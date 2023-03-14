Надходження коштів до банків у лютому сягнули майже 1 млрд грн — Finance.ua

Надходження коштів до банків у лютому сягнули майже 1 млрд грн
Протягом лютого 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 957,7 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 902,2 млн грн, зокрема:
- 773,0 млн грн, з яких отримано від продажу активів Промінвестбанку;
- 105,5 млн грн — МР Банку;
- 12,5 млн грн — Місто Банку;
- 10,1 млн грн — Мегабанку;
- 46,2 млн грн банки отримали від погашення кредитів;
- 6,5 млн грн — від оренди майна;
- 2,8 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
Загалом за перші два місяці 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 1 160,5 млн грн, в т.ч. 1 052,2 млн грн — від реалізації майна, 84,3 млн грн — від погашення кредитів, 17,3 млн грн — від оренди майна, 6,8 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
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