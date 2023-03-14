Надходження коштів до банків у лютому сягнули майже 1 млрд грн — Finance.ua

Надходження коштів до банків у лютому сягнули майже 1 млрд грн Сьогодні 21:35 — Казна та Політика

Протягом лютого 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 957,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 902,2 млн грн, зокрема:

773,0 млн грн, з яких отримано від продажу активів Промінвестбанку;

105,5 млн грн — МР Банку;

12,5 млн грн — Місто Банку;

10,1 млн грн — Мегабанку;

46,2 млн грн банки отримали від погашення кредитів;

6,5 млн грн — від оренди майна;

2,8 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Загалом за перші два місяці 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 1 160,5 млн грн, в т.ч. 1 052,2 млн грн — від реалізації майна, 84,3 млн грн — від погашення кредитів, 17,3 млн грн — від оренди майна, 6,8 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Інфографіка: fg.gov.ua

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