Надходження коштів до банків у лютому сягнули майже 1 млрд грн — Finance.ua
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Надходження коштів до банків у лютому сягнули майже 1 млрд грн

Казна та Політика
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Протягом лютого 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 957,7 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 902,2 млн грн, зокрема:
  • 773,0 млн грн, з яких отримано від продажу активів Промінвестбанку;
  • 105,5 млн грн — МР Банку;
  • 12,5 млн грн — Місто Банку;
  • 10,1 млн грн — Мегабанку;
  • 46,2 млн грн банки отримали від погашення кредитів;
  • 6,5 млн грн — від оренди майна;
  • 2,8 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
Загалом за перші два місяці 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 1 160,5 млн грн, в т.ч. 1 052,2 млн грн — від реалізації майна, 84,3 млн грн — від погашення кредитів, 17,3 млн грн — від оренди майна, 6,8 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
Інфографіка: fg.gov.ua
Інфографіка: fg.gov.ua

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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