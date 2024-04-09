Надавачі соцпослуг зможуть орендувати державну нерухомість на пільгових умовах — Finance.ua

Надавачі соцпослуг зможуть орендувати державну нерухомість на пільгових умовах Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

Надавачі соцпослуг зможуть орендувати державну нерухомість на пільгових умовах

Уряд спростив умови оренди державного майна для надавачів соціальних послуг усіх форм власності.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

«Кабінет Міністрів підтримав ініціативу ФДМУ, яка полегшить оренду державної нерухомості для надавачів соціальних послуг. Відтепер організації всіх форм власності, які займаються наданням соціальних послуг, зможуть без проведення аукціону орендувати у держави майно», — йдеться в повідомленні.

Відповідну постанову № 381 Кабінет Міністрів ухвалив під час засідання 2 квітня 2024 року.

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Крім того, постановою встановлено, що для орендодавця відтепер необхідно подавати лише заяву та копію документа, який підтверджує статус заявника як надавача соціальних послуг.

Також для всіх надавачів соціальних послуг встановлено єдину пільгову орендну ставку в 1%.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України із початку 2024 року залучив до державного бюджету понад 200 млн грн від оренди активів, що знаходяться в його управлінні.

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