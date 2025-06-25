Нацполіція викрила схему виведення з-під санкцій російських підприємців, що займалися видобутком корисних копалин в Україні — Finance.ua

Нацполіція викрила схему виведення з-під санкцій російських підприємців, що займалися видобутком корисних копалин в Україні Сьогодні 18:15 — Кримінал

Нацполіція викрила схему виведення з-під санкцій російських підприємців, що займалися видобутком корисних копалин в Україні, Фото: npu.gov.ua

Національна поліція виявила схему, за якою російські підприємці уникали санкцій та зберігали контроль над підприємствами, що займаються видобутком корисних копалин в Україні.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Коли почалася повномасштабна війна, один з російських підприємців передав корпоративні права на свій бізнес довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства працювали в Київській та Житомирській областях. Формально власнику вдалося уникнути дії санкцій, але контроль за бізнесом йому залишився.

Після введення санкцій РНБО та скасування спецдозволів на користування надрами активи неодноразово перепродавали через компанії-прокладки. Зрештою, власником став український бізнесмен, який фактично представляв інтереси підсанкційної особи

У вересні 2023 року сторони підписали меморандум про передачу частки корпоративних прав. Це виглядало як партнерство, але, за даними слідства, йшлося про збереження контролю з боку росії.

Фото: npu.gov.ua

Схема мала чітку структуру, до якої входили директори підприємств, юристи, бухгалтери. Вони створювали компанії-прокладки, оформлювали документи, контролювали фінансові операції.

Комунікація учасників відбувалась через спеціальні засоби зв’язку, які не фіксувалися мобільними операторами. Більшість ключових рішень ухвалювали у київському офісі українського бізнесмена.

Упродовж восьми місяців правоохоронці збирали докази. В рамках кримінального провадження арештовано понад 130 одиниць спецтехніки, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, а також спеціальні дозволи на користування надрами. Активи передали в управління АРМА.

21 червня поліція повідомила про підозру 19 фігурантам справи. Серед них український та російський бізнесмени, керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси. Українського бізнесмена затримали. Щодо інших підозрюваних наразі вирішується питання запобіжних заходів.

Правоохоронці кваліфікували дії учасників справи за такими статтями:

ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою осіб в особливо великому розмірі);

ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.