Нацкомісія планує нові цінові обмеження на короткострокових ринках електроенергії — Finance.ua
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Нацкомісія планує нові цінові обмеження на короткострокових ринках електроенергії

Енергетика
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Нацкомісія планує нові цінові обмеження на короткострокових ринках електроенергії
Нацкомісія планує нові цінові обмеження на короткострокових ринках електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує встановити нові обмеження максимальних та мінімальних цін на короткострокових ринках електроенергії.
Відповідне рішення НКРЕКП схвалила на засіданні 5 жовтня.
Так, для ринку «на добу наперед» (РДН) регулятор планує встановити максимальні граничні ціни: для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) — 2 476 грн/МВт-год.; для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) — 4 952 грн/МВт-год. Мінімальну ціну НКРЕКП пропонує встановити на рівні 10,0 грн/МВт-год.
Для внутрішньодобового ринку комісія розрахувала такі граничні ціни:
  • максимальна для годин мінімального навантаження — 2 476 грн/МВт-год.;
  • максимальна для годин максимального завантаження — 4 952 грн/МВт-год.;
  • мінімальна гранична ціна — 102 % від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання.
Максимальна ціна для балансуючого ринку визначена на рівні 125 % від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання, мінімальна ціна — 10,0 грн/МВт-год.
До остаточного затвердження вказаних цінових обмежень НКРЕКП повинна провести обговорення проєкта рішення із учасниками ринку.
Як повідомлялося, 27 вересня НКРЕКП затвердила процедуру встановлення граничних цін на короткострокових ринках електроенергії.
Чинні обмеження максимальних цін на короткострокових ринках електроенергії становлять 2000 грн/МВт-год. для годин мінімального навантаження та 4000 грн/МВт-год для годин максимального навантаження. Водночас, за підсумками вересня середньозважена ціна на РДН становила 3 503,26 грн/МВт-год., на внутрішньодобовому ринку — 3 637,23 грн/МВт-год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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