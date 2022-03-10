Національний банк оновив перелік системно важливих банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Національний банк оновив перелік системно важливих банків

10.03.2022, 16:34Фондовий ринок
880
За результатами щорічного перегляду Національний банк оновив перелік системно важливих банків, повідомила пресслужба регулятора. До переліку системно важливих банків повернувся Кредобанк.
В оновленому переліку 14 установ:
  • АТ «А-Банк»;
  • АТ «Альфа-Банк»;
  • АТ «Креддобанк»;
  • АТ «ОТП Банк»;
  • АТ «Ощадбанк»;
  • АБ «Південний»;
  • АТ КБ «ПриватБанк»;
  • АТ «ПУМБ»;
  • АТ «Райффайзен Банк»;
  • АТ «Таскомбанк»;
  • АБ «Укргазбанк»;
  • АТ «Укрексімбанк»;
  • АТ «Укрсиббанк»;
  • АТ «Універсал Банк».
Перелік банків затверджено рішенням Правління Національного банку України від 09 березня 2022 року № 120-рш «Про визначення системно важливих банків».
Нацбанк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (зі змінами).

Довідка Finance.ua:

  • після введення воєнного стану в Україні з 24 лютого більшість банків ввели кредитні канікули для позичальників. Ми розповідали, які банки запропонували таку опцію своїм клієнтам;
  • крім того, у Національному банку рекомендують не вивозити за кордон готівкову гривню, оскільки зараз її курс у місцевих обмінниках дуже занижений;
  • кредитні спілки обмежують видачу готівкових грошових коштів у національній валюті України в обсязі не більше 100 тисяч гривень на добу на одного члена кредитної спілки.
За матеріалами: Finance.UA
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.