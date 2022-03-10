Національний банк оновив перелік системно важливих банків — Finance.ua

Національний банк оновив перелік системно важливих банків

За результатами щорічного перегляду Національний банк оновив перелік системно важливих банків, повідомила пресслужба регулятора. До переліку системно важливих банків повернувся Кредобанк.

В оновленому переліку 14 установ:

АТ «А-Банк»;

АТ «Альфа-Банк»;



АТ «Креддобанк»;



АТ «ОТП Банк»;



АТ «Ощадбанк»;



АБ «Південний»;



АТ КБ «ПриватБанк»;



АТ «ПУМБ»;



АТ «Райффайзен Банк»;



АТ «Таскомбанк»;



АБ «Укргазбанк»;



АТ «Укрексімбанк»;

АТ «Укрсиббанк»;

АТ «Універсал Банк».

Перелік банків затверджено рішенням Правління Національного банку України від 09 березня 2022 року № 120-рш «Про визначення системно важливих банків».

Нацбанк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (зі змінами).

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