Національний банк оновив перелік системно важливих банків — Finance.ua

За результатами щорічного перегляду Національний банк оновив перелік системно важливих банків, повідомила пресслужба регулятора. До переліку системно важливих банків повернувся Кредобанк.
В оновленому переліку 14 установ:
АТ «А-Банк»;
АТ «Альфа-Банк»;
АТ «Креддобанк»;
АТ «ОТП Банк»;
АТ «Ощадбанк»;
АБ «Південний»;
АТ КБ «ПриватБанк»;
АТ «ПУМБ»;
АТ «Райффайзен Банк»;
АТ «Таскомбанк»;
АБ «Укргазбанк»;
АТ «Укрексімбанк»;
АТ «Укрсиббанк»;
АТ «Універсал Банк».
Перелік банків затверджено рішенням Правління Національного банку України від 09 березня 2022 року № 120-рш «Про визначення системно важливих банків».
Нацбанк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863 (зі змінами).
Довідка Finance.ua:
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