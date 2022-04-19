Нацбанк змінив реквізити рахунку в доларах для допомоги ЗСУ — Finance.ua

Нацбанк змінив реквізити рахунку в доларах для допомоги ЗСУ

Вчора 14:32 — Казна та Політика

Нацбанк змінив реквізити рахунку в доларах для допомоги ЗСУ

Національний банк України зміниви номери рахунків для зарахування коштів у доларах США на підтримку Збройних Сил України та для гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба НБУ в Телеграм.

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Зазначається, що відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):

для підтримки Збройних Сил України: 804790258

для гуманітарної допомоги: 804790266

У НБУ наголошують, що решта реквізитів — залишилися незмінними.

Нагадаємо, Національний банк України станом на 15 квітня 2022 року перерахував із спеціального рахунку, відкритого НБУ для підтримки Збройних Сил України, понад 14,96 млрд грн, і залишок коштів становить 125 млн гривень.

Станом на 15 квітня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 293 млн грн.

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