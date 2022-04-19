Нацбанк змінив реквізити рахунку в доларах для допомоги ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Нацбанк змінив реквізити рахунку в доларах для допомоги ЗСУ

Вчора 14:32Казна та Політика
246
Нацбанк змінив реквізити рахунку в доларах для допомоги ЗСУНацбанк змінив реквізити рахунку в доларах для допомоги ЗСУ
Національний банк України зміниви номери рахунків для зарахування коштів у доларах США на підтримку Збройних Сил України та для гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба НБУ в Телеграм.
Читайте також
Зазначається, що відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):
  • для підтримки Збройних Сил України: 804790258
  • для гуманітарної допомоги: 804790266
У НБУ наголошують, що решта реквізитів — залишилися незмінними.
Нагадаємо, Національний банк України станом на 15 квітня 2022 року перерахував із спеціального рахунку, відкритого НБУ для підтримки Збройних Сил України, понад 14,96 млрд грн, і залишок коштів становить 125 млн гривень.
Станом на 15 квітня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 293 млн грн.

Як допомогти українській армії

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.