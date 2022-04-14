Через Дію на армію вже зібрали 260 мільйонів гривень — Finance.ua
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Через Дію на армію вже зібрали 260 мільйонів гривень

Вчора 20:29Казна та Політика
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Через Дію на армію вже зібрали 260 мільйонів гривеньЧерез Дію на армію вже зібрали 260 мільйонів гривень
Українці зібрали через Дію 260 мільйонів гривень для потреб Збройних сил України. Волонтери вже закупили необхідне обладнання для наших захисників.
Про це повідомив чільник Мінцифри Михайло Федоров.
Усі гроші перераховують у фонд «Повернись живим».
Фонд забезпечує усі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками тощо.
Федоров зазначив, що за тиждень, з 4 по 10 квітня, на Південний Схід та інші напрямки передали понад 3,5 тисячі технічних засобів та обладнання:
  • тепловізійна, нічна та інша оптика — 88 одиниць;
  • засоби зв’язку — 558;
  • ноутбуки, планшети, монітори — 424;
  • квадрокоптери — 96;
  • бронежилети — 906;
  • шоломи — 201;
  • снайперське обладнання, медикаменти та кровоспинні засоби;
  • позашляховики, адаптовані для українських воїнів.

Як допомогти українській армії

За матеріалами: Телеканал 24
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