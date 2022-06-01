Нацбанк збільшив розміри страхових сум за договорами «автоцивілки» — Finance.ua

Нацбанк збільшив розміри страхових сум за договорами «автоцивілки»

Вчора 15:02 — Особисті фінанси

Нацбанк збільшив розміри страхових сум за договорами «автоцивілки»

Нацбанк змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також вніс ще декілька важливих змін для ринку страхування.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як зазначили у Нацбанку, зміни були внесені для того, щоб наблизити укрїнський ринок до європейських стандартів.

Що змінилося?

По-перше, Національний банк збільшив розміри страхових сум за договорами ОСЦПВ (обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності) власників наземних транспортних засобів:

до 160 тис. гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 тис. гривень);

на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 130 тис. гривень); до 320 тис. гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума становила 260 тис. гривень).

«Збільшення страхових сум за договорами „автоцивілки“ дозволить споживачам отримати кращий фінансовий захист. Особливо це актуально в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів. Водночас вартість полісу для споживачів суттєво не зросте», — наголосили в НБУ.

По-друге, збільшено розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення «європротоколу» — до 80 тис. гривень на потерпілого (до змін ця сума становила 50 тис. гривень). Нагадаємо, йдеться про оформлення документів про ДТП без участі уповноважених працівників Національної поліції України.

По-третє, враховуючи підвищення страхових сум та збільшення ліміту виплати за «європротоколом», Національний банк розширив діапазон значень коригуючого коефіцієнта до базового страхового платежу.

Цей коефіцієнт допомагає оцінити рівень збитковості діяльності страховика. Розширення його діапазону дозволить страховикам мінімізувати ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів страхових послуг.

По-четверте, інформація про укладені електронні договори «Зелена картка» включатиметься до єдиної централізованої бази даних. Такий крок розширить обсяг даних, якими оперує Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Це дасть змогу користувачам отримати вичерпну інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування та захистить їх від можливих шахрайських дій, пов’язаних із маніпулюванням неповними даними.

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