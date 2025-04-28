Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку в два рази минулого тижня — Finance.ua
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Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку в два рази минулого тижня

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Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 21 по 25 квітня в 2 рази порівняно з попереднім тижнем до 618,1 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
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За звітний тиждень Нацбанк купив 0,8 млн доларів, тоді як продав 618,9 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.
З початку року Нацбанк купив 34,34 млн доларів, тоді як продав 10 860,23 млн доларів.
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За 2024 рік НБУ купив на міжбанку 126,28 млн доларів, а продав 35 312,64 млн доларів.
За 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав в 2023 році.
У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.
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Національний банк впровадив керовану гнучкість обмінного курсу з 3 жовтня 2023 року. НБУ скасував всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг та дозволив репатріювати «нові» дивіденди. Національний банк України запровадив нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасував перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.
За матеріалами:
Українські Новини
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