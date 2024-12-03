Нацбанк застосував заходи впливу проти 11 небанків — Finance.ua

Нацбанк застосував заходи впливу проти 11 небанків Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

Національний банк застосував до 11 фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень.

Зазначені компанії зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства про пруденційні вимоги до фінансових компаній.

За порушення пруденційних вимог заходи впливу застосовані до:

ТОВ «Фінансова компанія «МІА Груп» (ЄДРПОУ 42 337 630);

ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» (ЄДРПОУ 42 014 911);

ТОВ «Фінансова компанія «Юніверсал Компані» (ЄДРПОУ 40 152 242);

ТОВ «Фінансова компанія «Прогресивні Фінанси» (ЄДРПОУ 43 966 380);

ТОВ «В Лізинг» (ЄДРПОУ 39 453 869);

ТОВ «Імпорт Карс Лізинг» (ЄДРПОУ 43 604 674);

ТОВ «ФК Профіт» (ЄДРПОУ 43 019 891).

Ці установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства у строк до 25 грудня 2024 року.

Ще три установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства у строк до 1 січня 2025 року:

ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» (ЄДРПОУ 40 091 114);

ТОВ «Зет-Фінанс» (ЄДРПОУ 41 469 490);

ТОВ «Еф Ес Джи» (ЄДРПОУ 43 583 241).

ТОВ «Клай Кредит» (ЄДРПОУ 43 616 748) зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 10 січня 2025 року.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 28 листопада за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг.

Вони набирають чинності з 29 листопада.

Finbalance За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.