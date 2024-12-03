Нацбанк застосував заходи впливу проти 11 небанків — Finance.ua
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Нацбанк застосував заходи впливу проти 11 небанків

Фондовий ринок
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Національний банк застосував до 11 фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень.
Зазначені компанії зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства про пруденційні вимоги до фінансових компаній.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
За порушення пруденційних вимог заходи впливу застосовані до:
  • ТОВ «Фінансова компанія «МІА Груп» (ЄДРПОУ 42 337 630);
  • ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» (ЄДРПОУ 42 014 911);
  • ТОВ «Фінансова компанія «Юніверсал Компані» (ЄДРПОУ 40 152 242);
  • ТОВ «Фінансова компанія «Прогресивні Фінанси» (ЄДРПОУ 43 966 380);
  • ТОВ «В Лізинг» (ЄДРПОУ 39 453 869);
  • ТОВ «Імпорт Карс Лізинг» (ЄДРПОУ 43 604 674);
  • ТОВ «ФК Профіт» (ЄДРПОУ 43 019 891).
Ці установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства у строк до 25 грудня 2024 року.
Ще три установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства у строк до 1 січня 2025 року:
  • ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг» (ЄДРПОУ 40 091 114);
  • ТОВ «Зет-Фінанс» (ЄДРПОУ 41 469 490);
  • ТОВ «Еф Ес Джи» (ЄДРПОУ 43 583 241).
ТОВ «Клай Кредит» (ЄДРПОУ 43 616 748) зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 10 січня 2025 року.
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 28 листопада за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг.
Вони набирають чинності з 29 листопада.
За матеріалами:
Finbalance
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