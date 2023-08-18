Нацбанк визнав прозорою структуру власності Sense Bank — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Нацбанк визнав прозорою структуру власності Sense Bank Сьогодні 09:31

Структура власності Sense Bank приведена до вимог регулятора та визнана НБУ повністю прозорою. Таке рішення було прийнято Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної системи.

«Після переходу Sense Bank до державної власності команда фінустанови робить все необхідне для того, щоб якомога швидше закрити всі юридичні питання та відновити повноцінну роботу банку, нарощувати кредитування та покращувати обслуговування клієнтів», — підкреслює Олена Зубченко, виконуюча обовʼязки Голови Правління Sense Bank.

Нагадаємо, що з 22 липня 2023 року Sense Bank перейшов у власність держави в особі Міністерства фінансів України.

Sense Bank — державний банк, один із системно важливих банків України з 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис юридичних осіб та 86 тис ФОПів. У банку працює близько 4 тис співробітників.

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