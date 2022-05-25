Нацбанк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки — Finance.ua
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Нацбанк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки

Вчора 11:15Казна та Політика
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Нацбанк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печаткиНацбанк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки
Національний банк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки в платіжній сфері.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що зміниться

Тепер норми, що діють у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов’язаних із вчиненням правочинів, поширюватимуться і на платіжні організації платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури та їх клієнтів (користувачів платіжних систем). Це дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів.
Зокрема, Національний банк:
  • визначив види електронного підпису та електронної печатки, які застосовуються платіжними установами;
  • установив вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису та електронної печатки;
  • врегулював процес створення та зберігання електронних документів платіжними установами.
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За матеріалами: Finance.ua
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