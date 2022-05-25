Нацбанк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки — Finance.ua

Нацбанк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки

Вчора 11:15 — Казна та Політика

Нацбанк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки

Національний банк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки в платіжній сфері.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що зміниться

Тепер норми, що діють у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов’язаних із вчиненням правочинів, поширюватимуться і на платіжні організації платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури та їх клієнтів (користувачів платіжних систем). Це дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів.

Зокрема, Національний банк:

визначив види електронного підпису та електронної печатки, які застосовуються платіжними установами;

установив вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису та електронної печатки;

врегулював процес створення та зберігання електронних документів платіжними установами.

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