Нацбанк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки — Finance.ua

Тепер норми, що діють у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов’язаних із вчиненням правочинів, поширюватимуться і на платіжні організації платіжних систем, учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури та їх клієнтів (користувачів платіжних систем). Це дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів.
Зокрема, Національний банк:
визначив види електронного підпису та електронної печатки, які застосовуються платіжними установами;
установив вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису та електронної печатки;
врегулював процес створення та зберігання електронних документів платіжними установами.
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