Нацбанк відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо - НБУ — Finance.ua
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Нацбанк відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо - НБУ

Вчора 15:00Казна та Політика
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Нацбанк відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо, оскільки він фінансує тільки критичні видатки бюджету.
Про це в колонці для НВ Бізнес написав заступник Голови Ради НБУ Василь Фурман.
«Національний банк фінансує тільки критичні витрати бюджету, а також відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо. Для того, щоб прискорити цей момент, Міністерство фінансів має стимулювати ринковий попит на військові ОВДП і поступово замінити їм фінансування бюджету НБУ», — заявив Фурман.
Він також зазначив, що ставка по військових облігаціях сьогодні значно нижча за поточну інфляцію.
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«В першу чергу потрібно підвищити ставки. Ставка по військових облігаціях сьогодні значно нижча за поточну інфляцію — 11% проти 16,4%. Ми знаємо, які прогнози щодо інфляції на цей рік — від 20%, а також який рівень ризиків в економіці. У подібних обставинах спроба утримати прибутковість робить ОВДП неринковим інструментом. Бажання отримати ринкове фінансування і небажання „йти назустріч“ вимогам ринку є взаємовиключними», — заявив Фурман.
Він також зазначив, що великий потенціал має банківська система.
«Разом з тим підвищення ставок по військових ОВДП дозволить залучити набагато більше інвесторів. Великий потенціал, зокрема, має банківська система, гривнева ліквідність якої на 9 травня перевищувала 227 млрд грн, а валютна — 7,3 млрд грн», — зазначив Фурман.

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За матеріалами: УНІАН
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