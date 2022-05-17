Нацбанк відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо - НБУ — Finance.ua

Нацбанк відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо, оскільки він фінансує тільки критичні видатки бюджету.
Про це в колонці для НВ Бізнес написав заступник Голови Ради НБУ Василь Фурман.
«Національний банк фінансує тільки критичні витрати бюджету, а також відмовиться від фінансування бюджету, як тільки це буде можливо. Для того, щоб прискорити цей момент, Міністерство фінансів має стимулювати ринковий попит на військові ОВДП і поступово замінити їм фінансування бюджету НБУ», — заявив Фурман.
Він також зазначив, що ставка по військових облігаціях сьогодні значно нижча за поточну інфляцію.
«В першу чергу потрібно підвищити ставки. Ставка по військових облігаціях сьогодні значно нижча за поточну інфляцію — 11% проти 16,4%. Ми знаємо, які прогнози щодо інфляції на цей рік — від 20%, а також який рівень ризиків в економіці. У подібних обставинах спроба утримати прибутковість робить ОВДП неринковим інструментом. Бажання отримати ринкове фінансування і небажання „йти назустріч“ вимогам ринку є взаємовиключними», — заявив Фурман.
Він також зазначив, що великий потенціал має банківська система.
«Разом з тим підвищення ставок по військових ОВДП дозволить залучити набагато більше інвесторів. Великий потенціал, зокрема, має банківська система, гривнева ліквідність якої на 9 травня перевищувала 227 млрд грн, а валютна — 7,3 млрд грн», — зазначив Фурман.