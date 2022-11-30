Нацбанк увів в обіг набір монет «Державні символи України» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк увів в обіг набір монет «Державні символи України»

7
Національний банк увів в обіг набір із трьох пам`ятних монет «Наш герб», «Наш стяг» та «Наш гімн».
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Набір із трьох пам`ятних монет «Державні символи України» присвячений головним атрибутам держави, символам України, в яких втілюється національна ідея, відображається тяглість державного історичного процесу. Наші символи сповіщають мільйонам українців про славу прадідів.
Нацбанк увів в обіг набір монет «Державні символи України»
Тризуб як знак Київської держави Володимира Великого символізує безперервність історичного розвитку Українського народу. Пісня «Ще не вмерла Україна» за півтора століття стала потужним символом боротьби за незалежність та національним гімном. Поєднання синьої та жовтої барв, яке здавна використовувалось українцями для власної ідентичності, — це кольори чистого неба і пшеничного лану, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки.
До набору входять пам’ятні монети «Наш герб», «Наш стяг», «Наш гімн» .

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.