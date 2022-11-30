Нацбанк увів в обіг набір монет «Державні символи України» — Finance.ua

Нацбанк увів в обіг набір монет «Державні символи України» Сьогодні 12:10

Національний банк увів в обіг набір із трьох пам`ятних монет «Наш герб», «Наш стяг» та «Наш гімн».

Набір із трьох пам`ятних монет «Державні символи України» присвячений головним атрибутам держави, символам України, в яких втілюється національна ідея, відображається тяглість державного історичного процесу. Наші символи сповіщають мільйонам українців про славу прадідів.

Тризуб як знак Київської держави Володимира Великого символізує безперервність історичного розвитку Українського народу. Пісня «Ще не вмерла Україна » за півтора століття стала потужним символом боротьби за незалежність та національним гімном. Поєднання синьої та жовтої барв, яке здавна використовувалось українцями для власної ідентичності, — це кольори чистого неба і пшеничного лану, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки.

До набору входять пам’ятні монети «Наш герб», «Наш стяг», «Наш гімн» .

Укрінформ За матеріалами:

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