Нацбанк ускладнив життя надавачам платіжних послуг — Finance.ua

Нацбанк ускладнив життя надавачам платіжних послуг Сьогодні 12:08 — Фінтех і Картки

Нацбанк ускладнив життя надавачам платіжних послуг

Національний банк України 3 березня 2023 року вніс зміни до порядку здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг.

Про це сказано на сайті НБУ.

«Національний банк продовжує працювати над підвищенням стабільності та прозорості ринку небанківських фінансових послуг, зокрема платіжних, а також посиленням захисту їхніх користувачів», — сказано в повідомленні.

З цією метою регулятор встановив додаткові вимоги до заявників, які мають намір отримати авторизацію діяльності на платіжному ринку України. Такі вимоги повинні також виконуватися протягом усього строку дії авторизації.

Що змінюється:

1. Заявники, які мають чинну ліцензію на переказ та вже подали до Національного банку пакети документів для переліцензування, повинні:

надати НБУ запевнення (у довільній формі) щодо відповідності встановленим регулятором вимогам (протягом п’яти робочих днів із дня набрання чинності цими вимогами);

подати до НБУ власну політику винагороди (протягом 30 робочих днів із дати авторизації);

провести опитування користувачів щодо наявності в них відносин із країною-агресором та надати інформацію про результати такого опитування (протягом 60 робочих днів із дати авторизації).

2. Заявники, які мають чинну ліцензію на переказ і подаватимуть документи для отримання авторизації вперше або повторно (пакети документів яких було залишено без розгляду), мають подавати документи для отримання авторизації з урахуванням нових вимог, зокрема разом з іншими документами подати нову заяву з підтвердженням відповідності новим вимогам.

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Також вони зобов’язані протягом 30 робочих днів із дати авторизації подати власну політику винагороди та протягом 60 робочих днів із дати авторизації — провести опитування користувачів щодо наявності в них відносин із країною-агресором і надати Національному банку інформацію про результати такого опитування.

3. Заявники, які подаватимуть документи для отримання авторизації вперше, мають надати Національному банку пакет документів з урахуванням нових вимог, зокрема разом з іншими документами — оновлену заяву, власну політику винагороди тощо.

Для чого потрібні такі зміни

В Нацбанку кажуть, що таке посилення вимог до надавачів фінансових платіжних послуг спрямоване на унеможливлення отримання ліцензій «недоброчесними» учасниками ринку та недопущення потрапляння на ринок фіктивних учасників чи компаній-оболонок, особливо в умовах дії воєнного стану в Україні, а також забезпечення додаткових гарантій прозорості українського фінансового ринку та унеможливлення його використання у цілях держави-агресора.

Також це сприятиме мінімізації ризиків, пов’язаних із наданням фінансових платіжних послуг, та забезпеченню достатнього захисту користувачів платіжних послуг.

Крім того, строк для переліцензування заявників, які мають ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, продовжено з шести до дев’яти місяців.

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