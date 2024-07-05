Нацбанк розглядає можливість збільшити терміни повернення валютної виручки для аграріїв — Finance.ua

Нацбанк розглядає можливість збільшити терміни повернення валютної виручки для аграріїв
У Національному банку вивчають клопотання уряду про збільшення терміну обовʼязкового повернення валютної виручки для агровиробників з 90 до 120 днів.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.
«Ми розглядаємо зараз відповідне клопотання уряду про збільшення термінів повернення валютної виручки з 90 до 120 днів. І мені видається, що ми наближаємося до загальноприйнятної позиції», — сказав Пишний, відповідаючи на запитання народних депутатів.
За словами голови НБУ, регулятор зацікавлений в тому, щоб експортна експансія все ж реалізовувалась максимально ефективно, але водночас нагадує, що експортна виручка — це головне джерело наповнення золотовалютних резервів.
«За потребами аграріїв ми також бачимо проблему зростання обсягів неповернення експортної виручки, тому так прискіпливо підходимо до цього питання. Наш сьогоднішній діалог з галузевими асоціаціями, Міністерством економіки є дуже корисним для пошуку саме тієї моделі, яка дозволяє водночас врахувати інтереси галузі та не підважити надходження експортної валютної виручки. Відбувається ефективна комунікаційна робота, і я налаштований оптимістично», — підкреслив Пишний.
Як повідомлялося, Національний банк України скоротив удвічі — зі 180 до 90 днів — граничні строки розрахунків за операціями з експорту 12 товарних груп з так званого аграрного розділу 1−24 УКТ ЗЕД, здійснених з 11 листопада 2023 року.
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