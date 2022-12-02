Нацбанк розглядає можливість формування обов'язкових резервів за рахунок ОВДП — Finance.ua

Нацбанк розглядає можливість формування обов'язкових резервів за рахунок ОВДП Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість формування обов’язкових резервів для банків за рахунок облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) для стимулювання купівлі останніх.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«Ми розглядаємо опцію, пов’язану з обов’язковими резервами. Це може стати стимулом зацікавленості банків у фінансуванні через ОВДП», — сказав він в інтерв’ю Forbes.ua.

За його словами, у межах домовленостей із Міжнародним валютним фондом варіант запровадження обов’язкових резервів для банків є доступною опцією.

«Ситуація, в якій ми опинилися, не має аналогів. Я розумію, що ОВДП в обов’язкових резервах — це відхід від тих позицій, на яких стояв НБУ раніше. Але ринкові відносини у війну, скажімо так, набули своєї специфіки», — зазначив голова регулятора.

Він, зокрема, наголосив, що банки, особливо державні, мають колосальний приплив ліквідності, мало опікуючись маркетингом, що робить їх деякою мірою «лінивими».

Пишний наголосив, що депсертифікати НБУ не мають розглядатися як основа побудови бізнес-стратегії.

Як повідомлялося, банки за жовтень наростили вкладення в депозитні сертифікати до рекордних 320,1 млрд грн, тоді як кошти на коррахунках збільшилися на 6% — до 67,4 млрд грн, а готівка в касах впала на 20% до 42,9 млрд грн за решти на рівні близько 66,5 млрд грн обов’язкових резервів.

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