Нацбанк презентував пам'ятні монети «Ой у лузі червона калина» (фото) — Finance.ua

Нацбанк презентував пам'ятні монети «Ой у лузі червона калина» (фото) Вчора 14:40

Національний банк представив пам’ятні монети «Ой у лузі червона калина», які вводяться в обіг з 18 липня.

Про це на презентації монети розповів заступник голови Національного банку Олексій Шабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ой у лузі червона калина», Укрінформ

«Під час війни пісня „Ой у лузі червона калина“ стала українським символом незламності та гімном мужнього протистояння ворогові. Як і сотні років тому, суть цієї пісні залишається актуальною і зараз — боротьба з московською владою за незалежність України. Тому на знак глибокої поваги та подяки українським захисникам ми вводимо в обіг ці нові пам’ятні монети», — наголосив Шабан.

«Ой у лузі червона калина», Укрінформ

Він нагадав, що у перший день війни Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збирання коштів для підтримки Збройних сил України. За п’ять місяців війни Національний банк перерахував на потреби військових уже майже 18 млрд грн.

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