Нацбанк презентував набір пам’ятних монет «Щедрик — колядка дзвонів» Сьогодні 11:13

Нацбанк презентував набір пам’ятних монет «Щедрик — колядка дзвонів», Фото: НБУ

НБУ презентував набір пам’ятних монет, присвячених музичному символу Різдва. Тираж набору — до 5 000 штук.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Набір із трьох срібних пам’ятних монет „Щедрик — колядка дзвонів“ продовжує серію „Українська спадщина“ та присвячений одному з національних музичних символів України — всесвітньовідомій колядці „Щедрик“ в обробці композитора Миколи Леонтовича», — сказано в повідомленні.

Дизайн монет

Кожна з трьох монет, що входять до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г (кожна).

Фото: НБУ

На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою — культурний феномен, що зберігає глибокі історичні українські традиції. На аверсі двох інших монет розміщені збірні композиції янголів, що символізують чистоту, силу, Божу допомогу, захист та світло свята Різдва, а також рядки з пісні «Щедрик».

На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання «Щедрика» хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором — силует ластівки, яка є головним персонажем пісні. На реверсі двох інших монет зображено стилізовані кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками, що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки.

Фото: НБУ

Монети з набору щедро оздоблені тамподруком (кольоровий друк), локальною позолотою (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г) і вставками камінчиків (кубічний оксид цирконію діаметром 1,5 мм).

Їх дизайн створили художники мистецької групи «АртТріум»: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Реалізація монет

Реалізація набору пам’ятних монет «Щедрик — колядка дзвонів» здійснюватиметься інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) у 2024 році.

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