Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через термінали — Finance.ua

Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через термінали Сьогодні 16:07 — Фінтех і Картки

Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через термінали

Національний банк України з 12 серпня змінює вимоги виконання операцій із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС).

Про це повідомляє пресслужбу НБУ.

Що змінилось

По-перше, регулятор доповнив перелік виключень та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефона здійснення платіжної операції з готівкою через ПТКС, якщо йдеться про:

внесення готівки для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема в разі забезпечення ПТКС її зчитування та подальшого коректного введення PIN-коду картки або підтвердження операції банком — емітентом картки);

оплату послуг мобільного зв’язку на суму, що не перевищує 200 гривень (протягом одного місяця за один номер мобільного телефону) в межах одного надавача платіжних послуг.

По-друге, регулятор уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час здійснення операцій з унесення готівки, зокрема зобов’язав надавачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особам одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції.

Для чого це потрібно

Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед надавачами платіжних послуг (а не їхніми клієнтами). Вони спрямовані на підвищення прозорості операцій на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання у протиправних цілях.

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