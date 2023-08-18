Нацбанк планує створити галузевий держархів до 2026 року — Finance.ua

Нацбанк планує створити галузевий держархів до 2026 року Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

Нацбанк планує створити галузевий держархів до 2026 року

Національний банк України розпочинає роботу над створенням Галузевого державного архіву НБУ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Згідно із законодавством України, Національний банк має зберігати архівні справи банків. Це понад мільйон справ. Створення Галузевого державного архіву НБУ виведе на якісно новий рівень нормативно-методологічне забезпечення суб'єктів фінансового ринку та дасть змогу Національному банку забезпечити надійне зберігання та облік архівних документів», — прокоментував заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка.

У НБУ додали, що створення галузевого держархіву НБУ забезпечить:

створення єдиних методологічних та методичних засад унормування в нормативно-правових актах Національного банку порядку організації діловодства та ведення архівної справи в банках;

зберігання документів Національного банку, банків України, неплатоспроможних та ліквідованих банків, а також документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

організацію та ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та створення умов для користування ними;

погодження облікових архівних документів Національного банку, банків України, неплатоспроможних банків, ліквідація яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Наразі Національний банк напрацьовуватиме концепцію втілення цього проєкту, який відповідатиме міжнародній практиці ведення архівної документації, а також — нормативно-правову базу для функціонування Галузевого державного архіву НБУ.

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Наступним етапом стане напрацювання проєкту реконструкції будівлі для зберігання архівних документів та, власне, проведення реконструкції.

«Створення Галузевого державного архіву передбачається до 2025 року включно. Водночас ми розуміємо, що триває війна, тож терміни реалізації залежатимуть від ситуації в країні», — наголосив Матузка.

На сьогодні в Національному банку зберігається 1,5 млн справ, із яких:

0,6 млн справ Національного банку;

0,8 млн справ неплатоспроможних та ліквідованих банків;

0,1 млн справ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Загалом Національний банк є зберігачем документів 180 неплатоспроможних та ліквідованих банків. Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює заходи щодо виведення з ринку ще 53 неплатоспроможних банків, документи яких передаватимуться на зберігання до Галузевого державного архіву НБУ.

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