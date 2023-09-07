Нацбанк підвищив ліміти за операціями політичних діячів — Finance.ua

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Нацбанк підвищив ліміти за операціями політичних діячів

Казна та Політика
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Нацбанк підвищив ліміти за операціями політичних діячів
Нацбанк підвищив ліміти за операціями політичних діячів
Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти за операціями таких осіб, які не потребують підтвердження походження коштів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
«Установи мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs та нестимуть відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що в кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано.
Такий підхід сприятиме запобіганню встановленню установами необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.
Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів установ щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.
Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, які здійснює PEPs через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.

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За матеріалами:
Finance.ua
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