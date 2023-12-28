Нацбанк оприлюднив графік перевірок на 2024 рік — Finance.ua

Нацбанк оприлюднив графік перевірок на 2024 рік
Національний банк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти небанківських установ.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
До переліку банків увійшли:
- у I кварталі - ПриватБанк, РВС Банк;
- у II кварталі - ОТП Банк, Банк Кредит Дніпро;
- у III кварталі - Кристалбанк, Радабанк;
- у IV кварталі - Банк Восток.
До переліку небанківських установ увійшли:
- у I кварталі - ФК «Монблан Фінанс», «Вей Фор Пей»;
- у II кварталі - ломбард «Фінанс», «ОТП Лізинг»;
- у III кварталі - СК «Надійна», «НоваПей»;
- у IV кварталі - КС «Кредит-СоюЗ», «Авас Кредит», СК «Ультра Альянс».
У Нацбанку зазначають, що план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Нагадаємо, за результатами оцінки стійкості банків лише для п’яти банків установлено вищий за мінімальний рівень нормативів достатності капіталу і лише три з них мають ризики повністю втратити капітал на горизонті трьох років.
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