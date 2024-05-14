Нацбанк оцінив втрати України від блокади кордону — Finance.ua

Нацбанк оцінив втрати України від блокади кордону
Прямі втрати імпорту товарів у перший місяць блокади польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні України становили $500 млн, експорту — $160 млн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Надалі їх вдалося частково компенсувати: втрати імпорту — збільшенням постачань іншими шляхами, а експорту — запуском і нарощуванням потужностей нового морського коридору.
Читайте також
«Завдяки повноцінній роботі нового морського коридору Україна зможе не тільки компенсувати втрати від блокади кордонів та запровадження ліцензування зерна, а й повернутися на традиційні закордонні ринки», — додали в НБУ.
Такі тенденції вже спостерігаються. Останніми місяцями українське продовольство повертається на ринки Азії та Африки, а металургійна продукція — на ринки Азії та Америки.
НБУ припускає, що блокада кордонів припиниться у другому кварталі 2024 року та не призведе до значних втрат експортерів.
Негативний вплив на діяльність підприємств-імпортерів також не буде тривалим і компенсується завдяки використанню запасів та певному надолуженню постачань у наступні періоди.
Поділитися новиною