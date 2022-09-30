Нацбанк дозволив бізнесу переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном — Finance.ua
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Нацбанк дозволив бізнесу переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном

Фондовий ринок
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Нацбанк дозволив бізнесу переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном
Нацбанк дозволив бізнесу переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном
Національний банк дав змогу підприємствам з 1 жовтня переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном за умови одночасного дотримання низки умов.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Що це за умови:
  • такі перекази дозволені лише для утримання відповідних філій чи підрозділів;
  • щомісячний обсяг переказів не має перевищувати четвертої частини від загальної суми коштів, яку бізнес переказав у 2021 році за кордон для утримання його підрозділів;
  • перекази мають здійснюватися за рахунок наявної в бізнесу власної іноземної валюти.
З огляду на те, що відповідні перекази здійснюватимуться бізнесом за рахунок наявної іноземної валюти, відповідний дозвіл не чинитиме тиску на міжнародні резерви України, але водночас сприятиме поліпшенню умов роботи українського бізнесу з просування власних товарів на зовнішніх ринках.

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За матеріалами:
Finance.ua
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