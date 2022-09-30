Нацбанк дозволив бізнесу переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном — Finance.ua

Нацбанк дозволив бізнесу переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном
Національний банк дав змогу підприємствам з 1 жовтня переказувати кошти на рахунки їхніх підрозділів та філій за кордоном за умови одночасного дотримання низки умов.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Що це за умови:
- такі перекази дозволені лише для утримання відповідних філій чи підрозділів;
- щомісячний обсяг переказів не має перевищувати четвертої частини від загальної суми коштів, яку бізнес переказав у 2021 році за кордон для утримання його підрозділів;
- перекази мають здійснюватися за рахунок наявної в бізнесу власної іноземної валюти.
З огляду на те, що відповідні перекази здійснюватимуться бізнесом за рахунок наявної іноземної валюти, відповідний дозвіл не чинитиме тиску на міжнародні резерви України, але водночас сприятиме поліпшенню умов роботи українського бізнесу з просування власних товарів на зовнішніх ринках.
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