Набув чинності закон про сплату податків електронними грошима — Finance.ua

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Набув чинності закон про сплату податків електронними грошима

Фінтех і Картки
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Набув чинності закон про сплату податків електронними грошима
Набув чинності закон про сплату податків електронними грошима
З 1 квітня набув чинності закон № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо платіжних послуг», який передбачає легалізацію в Україні розрахунків електронними грошима.
Законопроєкт передбачає легалізацію електронних грошей та прирівнення рахунків електронних гаманців до рахунків банків.
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З-поміж іншого документ:
  • легалізує електронні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до рахунків банків;
  • дозволяє сплачувати електронними грошами податки (щоправда на казначейство все одно зайдуть звичайні гроші);
  • дозволяє сплачувати електронними грошами комуналку, за умови, якщо їх приймає постачальник послуг.
Документом також передбачається можливість можливість здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку першої-третьої групи. При цьому вимоги щодо можливості відкриття та ведення рахунків поширюються виключно на клієнтів, які стали на облік у контролюючих органах.
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На час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений, тому вищенаведені норми почнуть діяти після скасування воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • 12 січня Верховна Рада ухвалила законопроект 4366, яким дозволяється сплачувати податки та комунальні послуги електронними грошима.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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