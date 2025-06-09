Набуті активи на 8,4 млн грн: САП просить визнати їх необґрунтованими — Finance.ua

Набуті активи на 8,4 млн грн: САП просить визнати їх необґрунтованими Сьогодні 17:33 — Кримінал

Набуті активи на 8,4 млн грн: САП просить визнати їх необґрунтованими

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить визнати необґрунтованими активи, набуті ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином, на 8,4 млн грн.

Проце йдеться в повідомленні САП

Прокурор САП за матеріалами НАЗК, ДБР та на основі доказів, одержаних САП, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 8,4 млн грн, набутих ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином.

Деталі

З’ясовано, що керівник ДПС області та її родичі впродовж 2021−2023 років набули у власність автомобіль «Volvo», квартиру та 4 паркомісця в житловому комплексі м. Києва загальною вартістю 8,4 млн грн.

Але аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора САП про накладення арешту на зазначене майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.

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