Набуті активи на 8,4 млн грн: САП просить визнати їх необґрунтованими — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Набуті активи на 8,4 млн грн: САП просить визнати їх необґрунтованими

Кримінал
51
Набуті активи на 8,4 млн грн: САП просить визнати їх необґрунтованими
Набуті активи на 8,4 млн грн: САП просить визнати їх необґрунтованими
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить визнати необґрунтованими активи, набуті ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином, на 8,4 млн грн.
Проце йдеться в повідомленні САП.
Прокурор САП за матеріалами НАЗК, ДБР та на основі доказів, одержаних САП, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 8,4 млн грн, набутих ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином.
Деталі
З’ясовано, що керівник ДПС області та її родичі впродовж 2021−2023 років набули у власність автомобіль «Volvo», квартиру та 4 паркомісця в житловому комплексі м. Києва загальною вартістю 8,4 млн грн.
Але аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.
Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора САП про накладення арешту на зазначене майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems