НАБУ завершило розслідування розкрадання 18 мільйонів гривень при будівництві житла для військових під Києвом — Finance.ua

НАБУ завершило розслідування розкрадання 18 мільйонів гривень при будівництві житла для військових під Києвом Сьогодні 19:30 — Кримінал

НАБУ завершило розслідування розкрадання 18 мільйонів гривень при будівництві житла для військових під Києвом, Фото: САП

Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі за підозрою колишньої керівниці департаменту капітального будівництва Міністерства оборони, яка наразі є депутатом однієї з обласних рад, та директора фірми-забудовника у службовому підробленні та розтраті понад 18 мільйонів гривень при будівництві квартир для військових.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури . Фігурантам інкримінують частину 5 статті 191 та частину 1 статті 366 Кримінального кодексу. Прокурор САП доручив детективам відкрити стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

Слідство встановило, що виконуюча обов’язки директора департаменту капітального будівництва Міноборони разом зі спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 мільйона гривень компанії-забудовниці за нібито готові для вселення військовослужбовців та їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області.

Насправді ж будинок та оселі в ньому на той момент, як з’ясували детективи НАБУ, не були добудовані, не мали внутрішнього оздоблення, не мали всіх підведених комунікацій, що робило їх непридатними для життя. Натомість підозрювана фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла.

«Ініціатором схеми НАБУ і САП вважають посадовця МОУ. Зокрема, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершено. Це сприяло вчиненню злочину», — вказують в НАБУ.

Розслідування цих фактів розпочала ще восени 2015 року Головна військова прокуратура, яка, попри наявність економічної експертизи, що підтвердила збитки державі, в жовтні 2017 року закрила справу.

За три роки потому житло до ладу так і не було приведене, і влітку 2020 року до НАБУ звернулося з цього приводу Міноборони. Детективи НАБУ дослідили тему і побачили ознаки злочину, реанімувавши справу.

В листопаді 2020 року підслідність у ній було визначено за НАБУ. Надалі були проведені необхідні слідчі дії, завдяки яким зібрані докази для повідомлення у жовтні 2022 року про підозру чиновниці Міноборони та її пособнику.

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