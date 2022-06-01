На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн — Finance.ua

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На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн

Вчора 09:10 — Фінтех і Картки

Зараз як ніколи важливо тримати зв’язок із близькими. Якщо вам потрібно швидко й безпечно придбати SIM-карту — зверніть увагу на можливість оформити eSIM із тарифом передплати.

Підключається онлайн

Не потрібно йти до магазину чи чекати на доставку: eSIM активується онлайн за QR-кодом.

Дані в безпеці

eSIM не можна дістати зі смартфона. Тому якщо ви втратите смартфон або його вкрадуть, ніхто не зможе нею скористатися.

Дві SIM одночасно

Паралельно з eSIM ви можете продовжувати користуватися своєю звичайною SIM-картою з іншим номером.

Як підключити eSIM від нашого партнера Київстар?

Вибираєте тариф в інтернет-магазині

Перевіряєте на сайті, чи підтримує ваш пристрій технологію eSIM

Якщо так — робите замовлення та активуєте eSIM за QR-кодом

Щоб замовити eSIM, переходьте за лінком: https://kv.st/esim

Бережіть себе і залишайтеся на зв’язку з дорогими вам людьми.

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