На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн — Finance.ua
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На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн

Вчора 09:10Фінтех і Картки
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Зараз як ніколи важливо тримати зв’язок із близькими. Якщо вам потрібно швидко й безпечно придбати SIM-карту — зверніть увагу на можливість оформити eSIM із тарифом передплати.
Підключається онлайн
Не потрібно йти до магазину чи чекати на доставку: eSIM активується онлайн за QR-кодом.
Дані в безпеці
eSIM не можна дістати зі смартфона. Тому якщо ви втратите смартфон або його вкрадуть, ніхто не зможе нею скористатися.
Дві SIM одночасно
Паралельно з eSIM ви можете продовжувати користуватися своєю звичайною SIM-картою з іншим номером.

Як підключити eSIM від нашого партнера Київстар?

  • Вибираєте тариф в інтернет-магазині
  • Перевіряєте на сайті, чи підтримує ваш пристрій технологію eSIM
  • Якщо так — робите замовлення та активуєте eSIM за QR-кодом
Щоб замовити eSIM, переходьте за лінком: https://kv.st/esim
Бережіть себе і залишайтеся на зв’язку з дорогими вам людьми.
За матеріалами: Finance.ua
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