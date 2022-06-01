На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн — Finance.ua

На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн
Зараз як ніколи важливо тримати зв’язок із близькими. Якщо вам потрібно швидко й безпечно придбати SIM-карту — зверніть увагу на можливість оформити eSIM із тарифом передплати.
Підключається онлайн
Не потрібно йти до магазину чи чекати на доставку: eSIM активується онлайн за QR-кодом.
Дані в безпеці
eSIM не можна дістати зі смартфона. Тому якщо ви втратите смартфон або його вкрадуть, ніхто не зможе нею скористатися.
Дві SIM одночасно
Паралельно з eSIM ви можете продовжувати користуватися своєю звичайною SIM-картою з іншим номером.
Як підключити eSIM від нашого партнера Київстар?
- Вибираєте тариф в інтернет-магазині
- Перевіряєте на сайті, чи підтримує ваш пристрій технологію eSIM
- Якщо так — робите замовлення та активуєте eSIM за QR-кодом
Щоб замовити eSIM, переходьте за лінком: https://kv.st/esim
Бережіть себе і залишайтеся на зв’язку з дорогими вам людьми.
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