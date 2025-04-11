На Житомирщині засуджено жінку за використання підробленого водійського посвідчення — Finance.ua
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На Житомирщині засуджено жінку за використання підробленого водійського посвідчення

Кримінал
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58-річну мешканку міста Бердичів судили за підробку та використання посвідчення водія, повідомляє обласна прокуратура.
Жінка заплатить штраф у розмірі 9 тисяч гривень.
Засуджена була позбавлена права керування транспортним засобом. Проте на початку 2025 року в мережі Інтернет вона домовилась з невстановленою особою про придбання підробленого бланку посвідчення водія.
Жінка надіслала невідомій особі власну фотокартку, фото свого підпису, паспорта та адресу доставки «посвідчення».
На її ім’я виготовили підроблене посвідчення водія та відправили через пошту.
Коли водійку зупинили патрульні, вона надала їм цей документ. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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