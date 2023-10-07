На Житомирщині відкрили міст, відбудований за кошти Естонії — Finance.ua

На Житомирщині відкрили міст, відбудований за кошти Естонії Сьогодні 06:33 — Казна та Політика

У місті Малин на Житомирщині відкрили відновлений міст, реконструкцію якого здійснили завдяки Естонії.

Як повідомляє «Європейська правда», про це розповів глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Тсахкна, який їздив на церемонію відкриття у рамках свого візиту в Україну, розповів, що це вже другий проєкт реконструкції в Україні за естонські кошти.

Місто Малин стоїть на річці Ірша, міст є переправою між його двома частинами. Попередній міст був зруйнований 6 березня 2022 року внаслідок російського ракетного удару.

Економічна Правда За матеріалами:

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