На Житомирщині відкрили міст, відбудований за кошти Естонії — Finance.ua

На Житомирщині відкрили міст, відбудований за кошти Естонії
У місті Малин на Житомирщині відкрили відновлений міст, реконструкцію якого здійснили завдяки Естонії.
Як повідомляє «Європейська правда», про це розповів глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.
Тсахкна, який їздив на церемонію відкриття у рамках свого візиту в Україну, розповів, що це вже другий проєкт реконструкції в Україні за естонські кошти.
Місто Малин стоїть на річці Ірша, міст є переправою між його двома частинами. Попередній міст був зруйнований 6 березня 2022 року внаслідок російського ракетного удару.
Відео за посиланням.
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