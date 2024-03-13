На житло для ветеранів держава виділила 5,7 млрд грн у 2024 році: хто може отримати — Finance.ua

На житло для ветеранів держава виділила 5,7 млрд грн у 2024 році: хто може отримати Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

На житло для ветеранів держава виділила 5,7 млрд грн у 2024 році: хто може отримати

У 2024 році ще дві тисячі ветеранів війни та родин загиблих зможуть отримати житло за підтримки держави. На ці потреби з держбюджету виділено 5,7 млрд грн.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Борзова.

Парламентарка додала, що цим категоріям нададуть житловий сертифікат — цифровий документ, за яким держава зобов’язується профінансувати обране житло. Варіант придбання житла можна обирати самостійно — інвестувати в новобудову або купити на вторинному ринку.

За словами Борзової, очікується що у 2024 році понад 2000 родин зможуть отримати грошову компенсацію на придбання житла:

особи з інвалідністю 1 та 2-ї групи з числа учасників АТО/ООС і родини️ загиблих — на цю категорію передбачено 3 млрд грн;

ВПО з числа учасників бойових дій та особи з інвалідністю 3-ї групи — передбачено 2,3 млрд грн;

особи з інвалідністю 1 та 2-ї групи з числа учасників бойових дій — передбачено 400 млн грн.

«До 15 квітня регіони мають сформувати та подати відомості про потребу в житлі Міністерству в справах ветеранів. Приблизно у червні розпочнеться розподіл цих коштів по регіонах», — зазначила Борзова.

Депутатка зауважила, що головною умовою отримання державної компенсації на купівлю житла є взяття на квартирний облік. Рішення про це приймає виконавчий комітет місцевої ради.

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На сьогодні у загальній черзі на житло перебуває 35 тисяч ветеранів війни.

Із заявою про взяття на квартирний облік треба звернутися до ЦНАПу за місцем проживання. Протягом 30 днів виконавчий комітет місцевої ради ухвалює рішення і надає заявнику письмову відповідь, а також номер у черзі, пояснила парламентарка.

«Житло можуть надавати не тільки за державними програмами, це можуть робити органи місцевого самоврядування. Важливо, щоб поряд з державною підтримкою місцева влада за можливістю приймала програми підтримки та виділяла кошти з місцевого бюджету на підтримку ветеранів», — підсумувала Борзова.

Депутатка зазначила, що особи з інвалідністю, ветерани, які отримали контузію або інвалідність внаслідок бойових дій, мають отримати житло або грошову компенсацію протягом двох років з моменту взяття на квартирний облік.

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